"Попытка вызвать кризис безопасности": Литву всколыхнула волна фейков о выводе войск НАТО

Новости мира:В Литве неизвестные разослали фейковые письма о выводе войск НАТО.

Министерство обороны Литвы во вторник сообщило, что получило ложную информацию о выводе войск НАТО из страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

Министерство заявило, что во вторник вечером министр обороны Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО.

"Это очередная попытка превратить коронавирусный кризис в кризис безопасности. Такие ложные новости - это попытки вызвать недоверие к партнерам по Альянсу и навредить единству НАТО", - заявил Кароблис.

Аналогичное сообщение, по предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы, последовательные попытки использовать коронавирусной кризис для распространения дезинформации наблюдаются около двух месяцев. В частности, распространяются ложные новости о зараженных коронавирусом военных США.