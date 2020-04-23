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В Албании начнут снижать карантинные меры

В Албании начнут снижать карантинные меры
09:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Албания заявили о намерении о постепенном выходе из карантина через неделю.

На следующей неделе власти Албании начнут постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные с целью замедления распространения COVID-19.

Об этом заявила министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу, сообщает Xinhua.

По ее словам, сначала возможность вернуться к работе получат разнообразные торговые заведения, среди которых: магазины одежды, обуви, мебели и электроники.

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Кроме этого, жителям Албании позволят находиться на улице два с половиной часа, то есть более, чем вдвое дольше в сравнении с нынешними 90 минутами.

Будет также восстановлено передвижение в пределах населенных пунктов на такси, но только с одним пассажиром.

По словам министра, план основывается на эпидемиологических показателях, возможностях лечебных учреждений и необходимых ресурсах для контроля и мониторинга за ситуацией.

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"Каждые две недели будет анализироваться каждый шаг. В случае отсутствия стабильных показателей эпидемиологической ситуации, план позволяет восстановить более жесткие меры", - сказала Манастирлиу.

на территории Албании с середины марта действует один из самых строгих карантинных режимов в сравнении с соседними странами. По состоянию на среду в стране с почти 3 млн населения было выявлено лишь 634 случаи инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 27 жизней.

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Албания, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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