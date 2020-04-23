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COVID-19 в Германии: число погибших увеличилось до 5 тысяч

COVID-19 в Германии: число погибших увеличилось до 5 тысяч
10:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии подошла к 150 тысячам.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 2 352 и на сегодня составляет 148 046 случаев.

Об этом со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI) пишет Reuters, передает УНН.

Так, в институте отметили, что третий день подряд количество больных прогрессирует.

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Число погибших возросло на 215 до 5094, согласно данным института.

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии в течение суток раньше составило 2 237. В то же время сообщалось, что выздоровели от коронавируса в стране около 99 400 человек.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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