COVID-19 в Германии: число погибших увеличилось до 5 тысяч

Новости мира:Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии подошла к 150 тысячам.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 2 352 и на сегодня составляет 148 046 случаев.

Об этом со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI) пишет Reuters, передает УНН.

Так, в институте отметили, что третий день подряд количество больных прогрессирует.

Число погибших возросло на 215 до 5094, согласно данным института.

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии в течение суток раньше составило 2 237. В то же время сообщалось, что выздоровели от коронавируса в стране около 99 400 человек.