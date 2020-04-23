COVID-19 в Германии: число погибших увеличилось до 5 тысяч

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 2 352 и на сегодня составляет 148 046 случаев.
Об этом со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI) пишет Reuters, передает УНН.
Так, в институте отметили, что третий день подряд количество больных прогрессирует.
Число погибших возросло на 215 до 5094, согласно данным института.
Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии в течение суток раньше составило 2 237. В то же время сообщалось, что выздоровели от коронавируса в стране около 99 400 человек.