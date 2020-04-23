Второй раз за месяц: Хорватскую столицу снова потрясло (Видео)

В четверг утром в Загребе произошло уже второе за последний месяц землетрясение - в этот раз гораздо более слабое.
Об этом сообщает RTS.
"В столице Хорватии городе Загреб в 9:52 в этот четверг произошло новое землетрясение. Однако никаких данных о жертвах и материальном ущербе нет", - говорится в сообщении.
Хорватская сейсмологическая служба сообщила, что толчки были силой в 3,2 балла по шкале Рихтера. Они ощущались в разных районах Загреба.
Землетрясение почувствовали даже в хорватском Саборе (парламенте), где именно происходило пленарное заседание.
Treslo se i u Saboru... pic.twitter.com/KMJo9qQfBI
— Krešo Beljak (@KBeljak) April 23, 2020
Как сообщалось, в результате сильного землетрясения 22 марта Загреб получил заметные разрушения, 27 человек были ранены, а 15-летняя девочка погибла. Было повреждено большое количество исторических зданий в центре главного города Хорватии, включая кафедральный собор.