Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)

Второй раз за месяц: Хорватскую столицу снова потрясло (Видео)

Второй раз за месяц: Хорватскую столицу снова потрясло (Видео)
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В Хорватской столице уже второй раз за месяц произолшо землетрясение.

В четверг утром в Загребе произошло уже второе за последний месяц землетрясение - в этот раз гораздо более слабое.

Об этом сообщает RTS.

"В столице Хорватии городе Загреб в 9:52 в этот четверг произошло новое землетрясение. Однако никаких данных о жертвах и материальном ущербе нет", - говорится в сообщении.

Во ВМА выступили против масочного режима

Хорватская сейсмологическая служба сообщила, что толчки были силой в 3,2 балла по шкале Рихтера. Они ощущались в разных районах Загреба.

Землетрясение почувствовали даже в хорватском Саборе (парламенте), где именно происходило пленарное заседание.

Как сообщалось, в результате сильного землетрясения 22 марта Загреб получил заметные разрушения, 27 человек были ранены, а 15-летняя девочка погибла. Было повреждено большое количество исторических зданий в центре главного города Хорватии, включая кафедральный собор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Землетрясение, Стихия, Хорватия, Карантин, Бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
03 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медгруз: На следующей неделе &quot;Мрия&quot; выполнит еще один рейс из КНР (Фото)
Медгруз: "Мрия" выполнит еще один рейс из КНР (Фото)
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Олег Винник необычно перепел хит &quot;Шлепки&quot; (Видео)
Олег Винник необычно перепел хит "Шлепки" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь