Второй раз за месяц: Хорватскую столицу снова потрясло (Видео)

Новости мира:В Хорватской столице уже второй раз за месяц произолшо землетрясение.

В четверг утром в Загребе произошло уже второе за последний месяц землетрясение - в этот раз гораздо более слабое.

Об этом сообщает RTS.

"В столице Хорватии городе Загреб в 9:52 в этот четверг произошло новое землетрясение. Однако никаких данных о жертвах и материальном ущербе нет", - говорится в сообщении.

Хорватская сейсмологическая служба сообщила, что толчки были силой в 3,2 балла по шкале Рихтера. Они ощущались в разных районах Загреба.

Землетрясение почувствовали даже в хорватском Саборе (парламенте), где именно происходило пленарное заседание.

Treslo se i u Saboru... pic.twitter.com/KMJo9qQfBI — Krešo Beljak (@KBeljak) April 23, 2020

Как сообщалось, в результате сильного землетрясения 22 марта Загреб получил заметные разрушения, 27 человек были ранены, а 15-летняя девочка погибла. Было повреждено большое количество исторических зданий в центре главного города Хорватии, включая кафедральный собор.