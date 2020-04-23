COVID-19: Греция продлила карантин

Новости мира:Власти Греции продолжили карантин в стране до 4 мая.

Правительство Греции продлило до 4 мая ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Об этом заявил представитель правительства Стелиос Пецас.

Пецас заявил, что новый план постепенной отмены некоторых ограничений будет объявлен премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в начале следующей недели, возможно, в понедельник.

Ранее в Греции предложили ввести "паспорт здоровья" для туристов, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса.

Напомним, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.