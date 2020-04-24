ЕС не стал отменять саммит с Западными Балканами: проведут виртуально

Новости мира:В Евросоюзе решили провести саммит ЕС-Западные Балканы виртуально.

Лидеры ЕС решили все же провести саммит ЕС-Западные Балканы, который готовит Хорватия, председательствующая сейчас в Евросоюзе, но виртуально.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеоконференции Совета Европы 23 апреля.

"Мы говорили, что будет с саммитом, который хотела провести Хорватия в мае, и решили, что он пройдет в форме видеоконференции 27 стран-членов ЕС, его институаций и 6 стран Западных Балкан", - сказала Меркель.

При этом она не уточнила, на какую дату запланирована эта конференция.

Как сообщалось, до начала пандемии коронавируса планировалось, что саммит ЕС-Западные Балканы состоится 7 мая в Загребе. Предыдущий саммит состоялся в мае 2018 года в Софии.