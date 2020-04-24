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Проверяют моряков на коронавирус: испытания нового авианосца ВМС Британии перенесены

Проверяют моряков на коронавирус: испытания нового авианосца ВМС Британии перенесены
06:02 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Учебную миссию новейшего британского авианосца отложили из-за коронавируса.

Королевский флот Британии отложил запланированное на 27 апреля отплытие из порта Портсмут новейшего авианосца HMS Queen Elizabeth, чтобы провести тестирование моряков на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

HMS Queen Elizabeth, которая едва вписывается в график, чтобы вступить в полную боевую готовность до конца года, также проведет первые две недели двухмесячной обучающей миссии в самоизоляции недалеко от берега, на случай, если у кого-то из ее 700 моряков начнут проявляться симптомы коронавирусной болезни, сообщил источник в Минобороны.

Министр обороны также дал разрешение капитану авианосца самостоятельно принимать решение о возвращении в порт в случае появления больных на борту.

Мировая пандемия: США по-прежнему на первом месте по числу инфицированных

Такие решения были приняты после того как стало известно о заражении коронавирусом почти половины персонала флагмана французского флота, авианосца "Шарль де Голль".

Авианосец HMS Queen Elizabeth ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года, боевой готовности корабль достигнет к 2020 году.

В отличие от большинства крупных авианосцев, этот корабль не оснащен катапультами и тормозными тросами. Он рассчитан на использование самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки.

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Великобритания, Коронавирус, HMS Queen Elizabeth, Covid-19.
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