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Премьер Грузии: Назначение Саакашвили категорически неприемлемо

Премьер Грузии: Назначение Саакашвили категорически неприемлемо
16:00 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Глава грузинского правительства против назначения Саакашвили вице-премьером Украины.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил как минимум отзывом для консультаций посла из Украины в случае назначения грузинского экс-президента Михеила Саакашвили вице-премьером

Об этом он заявил на брифинге в Тбилиси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский портал MCM.

"Украинский народ - братский для нас, украинское государство - наш стратегический партнер. Назначение стратегическим партнером на должность вице-премьера уже осужденного за тяжкие преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо", - заявил Гахария.

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"Конечно же, будет реакция на подобный шаг... Мы пока не отозвали посла, но если такое решение будет принято, конечно же, самое меньшее - мы отзовем посла для консультаций", - подчеркнул грузинский премьер.

Вероятное назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в правительство Украины вице-премьером по вопросам реформ способно осложнить отношения Киева с Тбилиси.

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Все по теме:

Украина, Грузия, Михеил Саакашвили, Георгий Гахария.
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