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В Молдове вскоре начнут ослаблять карантинные меры

В Молдове вскоре начнут ослаблять карантинные меры
04:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Молдове с понедельника начинают снимать ограничения.

Власти Молдовы с понедельника начинает снимать карантинные меры ограничения — открываются торговые точки.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на премьер-министра страны Иона Кику.

"С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при условии строгого соблюдения санитарных норм", - заявил чиновник.

Также в Молдове с 27 апреля разрешили гулять в парках.

COVID-19 в Молдове: за сутки - почти 200 новых случаев

Напомним: чрезвычайное положение в стране объявили 17 марта. По последним данным, сейчас в Молдове подтвердили 3110 случаев инфицирования коронавирусом.

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Молдова, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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