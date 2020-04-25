В Молдове вскоре начнут ослаблять карантинные меры

Новости мира:В Молдове с понедельника начинают снимать ограничения.

Власти Молдовы с понедельника начинает снимать карантинные меры ограничения — открываются торговые точки.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на премьер-министра страны Иона Кику.

"С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при условии строгого соблюдения санитарных норм", - заявил чиновник.

Также в Молдове с 27 апреля разрешили гулять в парках.

Напомним: чрезвычайное положение в стране объявили 17 марта. По последним данным, сейчас в Молдове подтвердили 3110 случаев инфицирования коронавирусом.