COVID-19 в Польше: число жертв приблизилось к 500

Новости мира:В Польше количество зараженных коронавирусом превысило 11 тысяч.

По состоянию на 25 апреля количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 11 067, из которых 499 человек погибли, а 2126 человек вылечились.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом составляет 11 067 человек, умерли 499 человек. Все случаи являются положительными на тест, в том числе и у умерших людей", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

Z przykrością informujemy o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 82-K Poznań, 71-K Racibórz, 53-K, 90-M Tychy, 74-M Kraków. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 25, 2020

В польских больницах находятся более 2,8 тыс. человек, зараженных коронавирусом, на карантине - более 87 тыс., под эпидемиологическим надзором - около 20 тыс.

За последние сутки полиция проверила соблюдение режима карантина почти у 73 тыс. человек и обнаружила 200 нарушений.

24 апреля министр образования Польши Дариуш Пионтковский сообщил, что дистанционное обучение в школах будет продлено до 24 мая. Как известно, школы в Польше закрыты с 25 марта, а обучение проходит в онлайн-режиме.