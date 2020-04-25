Несмотря на карантин: Лукашенко устроил "традиционный субботник" в Чернобыльской зоне

Новости мира:Александ Лукашенко провел "республиканский субботник" в поселке Лясковичи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился на "республиканский субботник" в поселок Лясковичи, который расположен на территории Национального парка "Припятский" и пострадавший вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Об этом сообщает БелТа.

Так, Лукашенко вместе с другими высадили саженцы сосны в парке и сказал, что "нужно восстанавливать лесную массу на этой площади".

По его словам, нет причин откладывать или отменять республиканский субботник, ведь люди все равно работают в пятницу, и если они придут на работу в субботу, то "это ни на что не повлияет".

Также госорганы, местные власти и другие организации проводят субботник на рабочих местах, убирают территории городов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Отмечается, что в двадцатых числах апреля президент Беларуси обычно посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

С целью восстановления лесной массы на площади в 1,5 га в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне продолжается тушение природных пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Напомним, ранее Лукашенко уже отмечался заявлениями по поводу важности хорошего отношения к природе - он утверждал, что коронавирус появился в Беларуси, потому что "люди не уважают леса". Также он в очередной раз заявлял, что в Беларуси нет ни одного умершего сугубо от коронавируса.

Отметим, что в Беларуси подтвердили коронавирус в почти 9 тысяч человек.