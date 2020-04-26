Новости мира:Турция направила в 54 страны медицинскую помощь.

В рамках борьбы с пандемией коронавируса 54 страны получили от Турции медицинскую помощь - прежде всего средства индивидуальной защиты и тест-системы.

Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Турция отправила 54 странам медицинские средства, в частности комплекты для тестирования и расходные материалы: маски и перчатки. В это трудное время Турция взяла на себя гуманитарную ответственность в отношении многих стран и союзников", - заявил Алтун.

Он также сообщил, что в ближайшее время в серийное производство будет запущен аппарат ИВЛ Sahra. Кроме того, в месяц Рамадан государство поддержит граждан дополнительным пакетом помощи объемом 176 млн турецких лир ($ 25,5 млн). К тому же все турки получат дополнительный 1 Гб интернета, чтобы иметь возможность поздравить близких с праздником.

Как сообщалось, Турция начала эвакуацию из-за границы 25 тыс. своих граждан, чтобы они могли провести месяц Рамадан с родными и близкими.