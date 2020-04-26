Коронавирус в странах Балтии: в Эстонии умерли два человека

Новости мира:В странах Балтии за сутки выявлено 17 новых случаев Covid-19, в Эстонии умерли два человека

В Латвии подтверждено восемь новых случаев коронавируса, в Эстонии за сутки зафиксировано девять новых случаев и два человека скончались.

В Латвии общее количество инфицированных достигло 812 человек, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

Пробы на коронавирус за прошедшие сутки сдали 1 тыс. 874 человека, в целом с начала распространения вируса в Латвии - 47 тыс. 671 человек.

По данным Центра, за последние сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19, всего в больницах находятся 39 пациентов с этим диагнозом, у 33 из них заболевание средней тяжести, шесть человек - в тяжелом состоянии. Выписаны из стационаров 80 человек, переболевших Covid-19.

В Латвии на сегодня умерли 12 пациентов с диагнозом коронавирус, полностью вылечились 267 человек, что составляет примерно третью часть заболевших.

В Эстонии за последние сутки умерли два человека с диагнозом короновирус, общее число инфицированных выросло до 1 тыс. 643 человек, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики.

За минувшие сутки сделано 604 тестов на Covid-19, из которых девять (или 1,5%) оказались позитивными. Всего после начала эпидемии из 47 тыс. 993 проделанных тестов позитивными оказались 1 тыс. 643 (или 3,4%).

Умерли за сутки две женщины - 84 и 78 лет. Всего с начала эпидемии погибли от коронавируса 49 человек. В больницах находятся 94 пациента, из них шесть - на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписаны 233 человека.

Среди зараженных больше всего людей в возрасте 55-59 лет (12% от числа всех заболевших).

По данным на субботу, в Литве общее число инфицированных достигло 1 тыс. 426, проверили 7 тыс. 956 тестов на коронавирус, 16 из которых оказались положительными сообщил новостной портал Delfi со ссылкой на данные лаборатории Национального центра общественного здравоохранения республики.

Общее число жертв коронавируса в Литве увеличилось до 42, за весь период выздоровели 460 человек, из них 94 - врачи.