В Бельгии от коронавируса скончался один из последних узников Освенцима

Новости мира:Один из последних бельгийцев переживших Холокост умер от COVID-19.

В субботу, 26 апреля, в Бельгии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

Об этом сообщает ВВС.

"Один из последних бельгийцев, переживших Холокост, Анри Кичка, умер от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в годы Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны.

Спустя 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о том, что ему пришлось пережить в концлагере.

Как сообщалось, по последним данным, в мире зафиксировано 2,97 млн случаев заражения коронавирусом, из них почти 206 тысяч летальных, более 873 тыс. человек выздоровели.