Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
До конца этой недели в Украине могут открыть рынки
До конца этой недели в Украине могут открыть рынки
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля

Джонсон впервые после болезни появился на публике и обратился к нации: видео

Джонсон впервые после болезни появился на публике и обратился к нации: видео
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после болезни приступил к работе, высказался против преждевременного ослабления ограничительных мер.

 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свой первый рабочий день после болезни призвал британцев к единству и оптимизму и выразил уверенность, что Великобритания преодолеет коронавирус.

"Вместе мы пройдем через это...и Великобритания станет сильнее, чем когда-либо", - заявил Джонсон, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. Его выступление транслировало британское телевидение.

"Если мы, как страна, сможем продемонстрировать такой же оптимизм и энергию, что и капитан Том Мур, которому на этой неделе исполняется 100 лет, если мы сможем продемонстрировать такой же дух единства и решимости, который мы все уже показали в прошедшие шесть недель, то я совершенно не сомневаюсь, что мы победим", - сказал он.

Том Мур - британский ветеран Второй мировой войны. Он известен в Великобритании тем, что в возрасте 99 лет принял участие в акции по сбору средств для Национальной службы здравоохранения страны. В рамках акции мужчина ходил с ходунками вокруг своего дома. Акцией заинтересовались СМИ, и Мур стал символом борьбы с коронавирусом в Великобритании.

Джонсон подчеркнул, что коронавирус стал вызовом для Великобритании. "Правда, что это самый большой вызов, с которым страна столкнулась со времен войны", - сказал Джонсон.

"Но также правда, что мы добиваемся прогресса", - добавил он, отметив, что в больницы стало поступать меньше пациентов чем раньше, уменьшилась нагрузка на отделения интенсивной терапии.

Глава британского правительства попросил прощения за то, что из-за проблем со здоровьем он отсутствовал на работе дольше, чем ему хотелось бы. Он поблагодарил всех британцев, а также главу МИД Великобритании Доминика Рааба, который исполнял обязанности премьера во время болезни Джонсона.

Премьер подчеркнул, что время ослаблять меры, введенные из-за коронавируса, еще не настало. Ослабить их власти смогут только тогда, когда убедятся, что из-за этого не произойдет второй пик заболеваемости, отметил он.

Джонсон возглавит заседание правительственной комиссии по коронавирусу

Это первый рабочий день премьера после того, как он поступил в больницу с коронавирусом.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома, но затем поступил в больницу. Несколько дней премьер провел в палате интенсивной терапии. 12 апреля Джонсона выписали из больницы, но он не приступил к работе, а отправился в загородную резиденцию, где продолжил восстанавливать здоровье.

На Даунинг-стрит премьер вернулся вечером 26 апреля. Сообщается, что в понедельник он проведет заседание правительства по коронавирусу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Карантин, Премьер-министр Великобритании, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
03 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
04 В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
05 Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Киеве: в Лавре подтверждены 20 новых случаев коронавируса
В Киево-Печерской Лавре подтверждены еще 20 случаев COVID-19
Появилось видео нападения Слончака на полицейского
Появилось видео нападения Слончака на полицейского
Карта коронавируса в Украине и мире 27 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
&quot;Мисс Украина-Вселенная&quot; Олеся Стефанко беременна (Фото)
"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь