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Влияние карантина: Как латвийцы изменили свои алкогольные предпочтения

Влияние карантина: Как латвийцы изменили свои алкогольные предпочтения
14:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с карантнными мерами алкогольные предпочтения латвийцев заметно изменились.

Из-за карантина алкогольные предпочтения жителей Латвии изменились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу аптечной сети "BENU aptieka", передает bb.lv.

Так, стали больше пить 11% жителей страны.

Вместе с тем, 46% опрошенных указали, что их потребление алкоголя не изменилось. 9% латвийцев употребляют меньше алкоголя, чем обычно. А 33% опрошенных заявили, что не употребляют спиртное вообще.

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Опрос проводился в сотрудничестве с компанией "Gemius" 26-29 марта, в нем участвовали 1709 респондентов.

Как сообщалось, что в Италии, США, Австрии и Швеции потребление алкоголя жителями во время карантина, наоборот, возросло.

В Украине, тем временем, производители зафиксировали увеличение спроса на крепкий алкоголь в пределах 4-5%. 

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А Госстат показал рост показателей импорта на наш рынок зарубежного вина. 

Отметим, что украинцы чаще предпочитают иностранному, все-таки, вино отечественного производства.

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Украина, Алкоголь, Латвия, Карантин.
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