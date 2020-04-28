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Парламент Франции рассмотрит ослабление жесткого карантина

Парламент Франции рассмотрит ослабление жесткого карантина
15:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Премьер-министр Франции представит стратегию выхода страны из карантина, введенного из-за коронавируса.

Во вторник во второй половине дня премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит в парламенте стратегию по выходу страны из карантина, после чего состоится голосование за правительственный план. Об этом сообщает Politico.

Планируется, что жесткий карантин будет смягчен 11 мая, но строгие требования сохранятся до конца чрезвычайного положения, которое правительство хочет продлить на два месяца.

Чрезвычайное положение дает исключительные полномочия правительству, чтобы оно не нуждалось в согласии парламента для принятия указов.

По сообщению Le Parisien, стратегия французского правительства будет сосредоточена на изоляции больных и массовом тестировании населения. Она также включает предложения относительно возможного усугубления карантина, разрешения премьер-министру регулировать использование транспорта и запрете бездомным покидать дома социальной опеки.

В Испании за сутки количество смертей от коронавируса снова снизилось

Также предполагается использование приложения для отслеживания контактов.

Во время голосования только 75 из 577 депутатов будут присутствовать в парламенте с целью соблюдения дистанции, остальные будут голосовать по доверенности.

Наряду с Великобританией, Италией и Испанией Франция стала одной из европейских стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии COVID-19, количество погибших достигло 23 293.

По состоянию на утро 28 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 3 064 000, включая более чем 211 000 летальных случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Франция, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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