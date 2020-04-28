Карантинные меры: В Турции введут комендантский час на три дня

Новости мира:В 31 провинции Турции снова будет введен комендантский час с полным запретом выходить из дома.

Действие комендантского часа продлится трое суток: начнется в полночь с 30 апреля на 1 мая и продлится до полуночи с 3 на 4 мая.

Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"1-3 мая будет введен трехдневный комендантский час", - сообщил президент.

По его словам, в противодействии коронавирусу страна уже видит "свет в конце тоннеля".

"Мы готовим комплексную программу по нормализации жизни в стране... Мы осознаем каждый шаг, который делаем, не нарушая приоритетов в области здравоохранения и в соответствии с советами наших ученых", - заверил Эрдоган.

Он также сообщил, что Турция оказала помощь 55 странам. Сегодня груз с медпомощью отправят в США.

Как сообщалось, на прошлой неделе комендантский час в 31 провинции продлился 4 дня, что было связано с ограничениями празднования 23 апреля государственного праздника Национального суверенитета и Дня защиты детей. 1 мая Турция будет отмечать государственный праздник - День труда и солидарности.