Отслеживание заболевших: В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений

Новости мира:В Совете Европы призвали соблюдать меры для предотвращения риска потери данных и конфиденциальности при использовании приложений для контроля изоляции.

В Совете Европы призвали соблюдать меры предосторожности для предотвращения риска потери личных данных и конфиденциальности при использовании приложений для отслеживания перемещений зараженных COVID-19 и их контактов, говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

"Если такие приложения используются, то это должно происходить на добровольной основе и быть строго ограничено по времени", - говорится в совместном заявлении председателя Комитета по "Конвенции 108" Алессандры Пьеруччи и комиссара по защите данных Жана-Филиппа Вальтера.

Заявление призвано содействовать обсуждению, которое в настоящее время ведется во многих странах, чтобы еще раз указать на то, что в случае применения таких цифровых решений необходимо полагаться на строгие правовые и технические гарантии снижения рисков и угроз для личных данных и конфиденциальности граждан.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 28 апреля в Украине зафиксировали 401 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 410.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 894 тыс. человек, более 211 тыс. человек умерли. По состоянию на 28 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.