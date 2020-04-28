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Отслеживание заболевших: В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений

Отслеживание заболевших: В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости мира:В Совете Европы призвали соблюдать меры для предотвращения риска потери данных и конфиденциальности при использовании приложений для контроля изоляции.

В Совете Европы призвали соблюдать меры предосторожности для предотвращения риска потери личных данных и конфиденциальности при использовании приложений для отслеживания перемещений зараженных COVID-19 и их контактов, говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

"Если такие приложения используются, то это должно происходить на добровольной основе и быть строго ограничено по времени", - говорится в совместном заявлении председателя Комитета по "Конвенции 108" Алессандры Пьеруччи и комиссара по защите данных Жана-Филиппа Вальтера.

Заявление призвано содействовать обсуждению, которое в настоящее время ведется во многих странах, чтобы еще раз указать на то, что в случае применения таких цифровых решений необходимо полагаться на строгие правовые и технические гарантии снижения рисков и угроз для личных данных и конфиденциальности граждан.

Борьба с COVID-19: Сколько Украина уже потратила с начала марта

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 28 апреля в Украине зафиксировали 401 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 410.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 894 тыс. человек, более 211 тыс. человек умерли.  По состоянию на 28 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.

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Совет Европы, Карантин, Коронавирус.
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