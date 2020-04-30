Преодоление последствий пандемии: ЕС выделит Западным Балканам более €3 млрд

Новости мира:Евросоюз даст €3,3 миллиарда на восстановление экономики для Западных Балкан.

В ЕС заявили о выделении пакета финансовой помощи на сумму в €3,3 миллиарда для восстановления экономики государств Западных Балкан, пострадавших от пандемии.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Европейской комиссии.

"Европейская комиссия анонсирует более чем 3,3 миллиарда евро финансовой помощи, собранных совместно с Европейским инвестиционным банком для граждан Западных Балкан. Этот пакет помощи нацелен поддержать обеспечение текущих медицинских и гуманитарных потребностей, связанных с пандемией COVID-19 и поспособствовать социально-экономическому восстановлению стран региона", - говорится в заявлении.

Кроме этого, Европейская комиссии планирует накануне встречи между лидерами Западных Балкан и ЕС (6 мая 2020 года) определения более долгосрочной поддержки для стран региона.

Также ЕС предоставляет немедленную гуманитарную помощь беженцам и мигрантам на сумму 4,5 миллиона евро и 8 миллионов - для удовлетворения насущных потребностей в лагерях мигрантов по всему региону.