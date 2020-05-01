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Пятница, 01.05.2020
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Во Франции продолжает снижаться число новых летальных случаев от коронавируса

Во Франции продолжает снижаться число новых летальных случаев от коронавируса
00:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Во Франции число смертей от коронавируса продолжает снижаться.

Во Франции снизилось количество новых летальных случаев, вызванных пневмонией COVID-19.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство социальных дел и здравоохранения и DW.

За последние сутки умерли 289 человек, это самый низкий показатель за рабочий день с конца марта.

В целом, по данным министерства, от последствий коронавирусной инфекции умерли 24 376 человек.

Напомним, внутренний валовой продукт Франции (ВВП) резко упал на 5,8% в первом квартале 2020 года. Это - самое резкое падение ВВП страны с начала его расчета в 1949 году.

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Франция, Коронавирус, Covid-19.
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