Британия опередила Францию по количеству зараженных коронавирусом

Новости мира:В Британии уже больше зараженных COVID-19, чем во Франции.

За время пандемии нового коронавируса, во Франции на COVID-19 заболели 167 178 человек. В то же время в Великобритании уже зафиксировано 171 253 случаев заболевания.

Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В Великобритании с 171 253 случаев заболевания 26771 человек умер, 859 пациентов выздоровели. Первые два диагностированы случаи COVID-19 в стране были обнаружены 31 января.

Во Франции с 167 178 заболевших 24 376 умерло, 49476 человек выздоровели. 25 января во Франции подтвердили первые три случая заболевания коронавируса.