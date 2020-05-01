Греция вскоре откроет туристический сезон

Новости мира:Вместе с тем в Греции готовы, что сезон в этом году будет намного хуже предыдущих.

В Греции планируют открыть туристический сезона в июле, а отели начнут открывать уже в июне.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с тем в Греции готовы к тому, что сезон в этом году будет намного хуже предыдущих из-за страха людей путешествовать на фоне пандемии коронавируса.

"Этот сезон не будет таким, как в другие годы, я был бы дураком, если бы полагал, что это может измениться. Тем не менее, мы можем сделать многое, чтобы заново открыть туристическую экономику", - сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис.

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