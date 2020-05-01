Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ

Новости мира:Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию по санкциям против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Нет, я не думаю, что борьба с коронавирусом повлияет на санкции", - сказал Боррель.

Он также не стал комментировать потенциальную ситуацию, когда власти Чехии попросят ЕС добавить больше людей в список санкций, если они узнают, что Россия пыталась отравить пражских чиновников.

"Хватит вам. В ваших вопросах слишком много "если". Мы не ведем дела на основе "если , мы принимаем свои решения на основе фактов, когда эти факты происходят. И вообще, вы знаете, что введение, продление или отмена санкций - это то, что должны решить страны-члены. Не будем спекулировать на этом этапе", - сказал Боррель.