Во Франции за сутки от коронавируса скончались 218 человек

Новости мира:Во Франции за сутки от коронавирусной инфекции умерли 218 человек.

Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 218 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

Отмечается, что 125 человек умерли в больницах и 93 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 24 тысячи 594 летальных случая. Инфицирование коронавирусом подтверждено в 130 тысяч 585 человек, что на 604 больше, чем за предыдущие сутки.

В настоящее время в больницы госпитализированы 25 тысяч 887 человека, что на 396 меньше, чем вчера. В отделениях интенсивной терапии находятся 3 тысячи 878 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилась на 141 человека.

Выписаны из больниц 50 тысяч 212 человек, что на 736 больше, чем за предыдущие сутки.