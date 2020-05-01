В Турции от COVID-19 вылечились почти 54 тысячи человек

Новости мира:В Турции уже более 50 тысяч человек вылечились от коронавируса.

За прошедшие сутки в Турции от коронавируса выздоровели почти 5 тысяч пациентов, общее количество выздоровевших достигло показателя более 53,8 тысячи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Число тех, кто выздоровели в течение последних 24 часов, в 2,25 раза превышает количество пациентов, у которых было диагностировано инфицирование. Общее количество выздоровевших - 53 тысячи. Количество выздоровевших за сегодняшний день больше на около 45% от общего количества новых выявленных случаев инфицирования. Количество пациентов интенсивной терапии уменьшается», - сообщил министр.

Всего за прошедшие сутки было проведено 41431 тест, из них 2188 - положительные. В целом количество инфицированных - 122 392 человека. Умерли 84 человека, общее количество умерших составило 3258. За сутки выписаны 4922 человека, всего - 53808.

Напоминаем, в Турции количество тестов, сделанных для выявления инфицированных коронавирусом, превысило 1 миллион человек.