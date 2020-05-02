Литовский аэропорт открыл автокинотеатр прямо на перроне

Новости мира:Аэропорт Вильнюса оборудовал автокинотеатр на перроне.

В аэропорту столицы Литвы организовали на перроне перед терминалом автокинотеатр на 200 автомобилей, который будет работать до конца мая.

Проект является частью Вильнюсского международного кинофестиваля, сообщает Avianews.

Организаторы мероприятия посчитали, что пока кинотеатры закрыты на карантин, просмотр фильмов можно организовать в аэропорту.

С этой целью для посторонних открыли стоянки для самолетов и установили самый большой в странах Балтии экран высотой с 5-этажный дом, чтобы обеспечить хороший обзор для зрителей.

Передача звука в кинотеатре такого формата осуществляется с помощью локального радио. Настроив необходимую FM-волну, зрители смогут слушать все происходящее в фильме через колонки своих автомобилей.

«Думаю, такие просмотры оставят аудитории незабываемые впечатления на всю жизнь», — заявил гендиректор Вильнюсского международного кинофестиваля Альгирдас Рамашка.

Организаторы обращают внимание, что компоновка автокинотеатра позволяет соблюдать политику социального дистанцирования, т.к. люди находятся в закрытых машинах на расстоянии друг от друга.

На перрон пускают автомобили, в которых находится не более двух человек. При этом для уменьшения контактов с персоналом билеты на киносеансы можно будет купить только через интернет.