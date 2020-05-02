Испанцы вышли на улицы после семи недель карантина

Новости мира:На протяжении семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Жители Испании вновь могут выходить из дома, начиная с субботы, 2 мая. Об этом сообщает DW. В течение семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

Проживающим вместе гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Это послабление – часть долгосрочного плана испанских властей по смягчению ограничений. 26 апреля детям до 14 лет разрешили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого. С 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе карантин.

Почти 25 тысяч людей с коронавирусом скончались в этой стране с начала пандемии. В последние дни количество новых смертей значительно снизилось.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек.