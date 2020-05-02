Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о событиях в Одессе 2 мая 2014 года: Это тяжелый эпизод нашей новой истории
Зеленский о событиях в Одессе 2 мая 2014 года: Это тяжелый эпизод нашей новой истории
"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

Жесткий карантин: в Испании резко упал уровень преступности

Жесткий карантин: в Испании резко упал уровень преступности
16:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Количество преступлений во время карантина в Испании снизилось почти на 74%.

Строгие меры по ограничению передвижения, введенные правительством Испании из-за коронавируса 14 марта, осуществили заметное влияние на статистику преступности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно исследованию, подготовленному министерством внутренних дел Испании, за первые 15 дней карантина количество зарегистрированных уголовных преступлений сократилось на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это сокращение было более выраженным в тех общинах, которые коронавирусная болезнь поразила сильнее всего. В Мадриде, например, снижение преступности составило 84,1%.

До объявления чрезвычайного положения преступность выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Пандемия коронавируса: в ОАЭ разработали инновационный метод лечения

Наибольшее снижение количества правонарушений было зафиксировано в преступлениях против собственности, которые обычно составляют 75% от общего числа жалоб, поступающих в органы безопасности.

Менее значимым является снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 632 до 317, на 49,8% меньше) и против безопасности дорожного движения (с 2153 до 923, на 57,1% меньше).

Сокращение числа преступлений нашло свое отражение и в цифрах арестов – их было на 77,3% меньше. И это несмотря на то, что задержание за сопротивление и неповиновение властям выросли на 519,1% в результате отношение некоторых граждан, которые не хотели соблюдать карантин.

Ирландия продлила коронавирусный карантин до 18 мая

Карантинные мероприятия в Испании были одними из самых жестких в Европе: люди могли выйти на улицы, чтобы сходить в магазин, в аптеку, в больницу, добраться до работы, если осуществление профессиональной деятельности невозможно онлайн. От этой субботы испанцам разрешили прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
&quot;Черкассы будут сопротивляться&quot;: Бондаренко обратился к Зеленскому (Видео)
Мэр Черкасс обратился к Зеленскому (Видео)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Ушел из жизни известный актер сериала &quot;Игры престолов&quot;
Ушел из жизни известный актер сериала "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь