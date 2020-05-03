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В Великобритании и Италии уже почти равное количество жертв от коронавируса

В Великобритании и Италии уже почти равное количество жертв от коронавируса
05:29 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Великобритании зафиксировали 28,131 смертей от коронавируса.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировали 28,131 летальный случай от коронавируса, в Италии же зафиксировали 28,710 жертв заболевания.

Сообщают данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Reuters.

Общее количество заражений в Италии составляет более 209 тысяч. В Великобритании за время распространения болезни обнаружили более 182 тыяч заражений.

Население Италии составляет около 60 миллионов. В то же время в Великобритании проживает на 7 миллионов больше.

Напоминаем, за прошедшие 24 часа в Италии было зафиксировано 474 смерти среди лиц, у которых была диагностирована болезнь, вызванная коронавирусом.

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Италия, Британия, Коронавирус, Covid-19.
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