Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Буковине за сутки более 70 человек заболели коронавирусом
На Буковине за сутки более 70 человек заболели коронавирусом
Главный инфекционист США о коронавирусе: Я почти уверен, что он вернется
Главный инфекционист США о коронавирусе: Я почти уверен, что он вернется
Брынзак: Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно
Брынзак: Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно
Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет
Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет

В Германии рухнул огромный портовый кран (Видео)

В Германии рухнул огромный портовый кран (Видео)
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В порту Германии произошла серьезная авария.

В порту немецкого города Росток (земля Мекленбург - Западная Померания) упал огромный кран, ранения получили пять человек.

Об этом сообщает Bild.

«Серьезная авария в порту Ростока: многотонный кран упал во время работы и повредил судно, пять человек ранены», - сообщает издание.

Как отмечается, авария произошла во время испытания крана - он поднимал понтон, но не выдержал груза и рухнул на судно Orion, на котором, собственно, и установлен. Пятеро человек получили легкие ранения.

Все 120 человек, находившиеся на борту судна, были эвакуированы, сообщили в полиции. На место аварии отправили большую команду спасателей, поскольку нельзя было исключить, что жертв окажется больше.

Один из крупнейших в мире корабельных кранов FLC 295000 (максимальная высота подъема 180 метров) был построен компанией Liebherr-MCC. Он может поднимать до 5000 тонн. Испытание должно было стать одним из последних этапов тестирования перед продажей крана бельгийской пароходной компании Deme.

Это уже вторая серьезная авария в порту Ростока в текущем году. В конце января там рухнули два крана, ранения получили двое работников. Обе машины также были от компании Liebherr-MCC. Тогда специалистам понадобилось несколько недель, чтобы вытащить их из воды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Порт, Кран, Росток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
02 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
03 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
04 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
05 Ослабление карантина в Черкассах: полиция начала проверку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уже 8 украинцев умерло от коронавируса за границей
Уже 8 украинцев умерло от коронавируса за границей
Трамп: Я рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо
Трамп: Я рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо
Избиение журналиста в Харькове: полиция открыла дело
Избиение журналиста в Харькове: полиция открыла дело
День жен-мироносиц 2020: история и традиции праздника
День жен-мироносиц 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь