В Германии рухнул огромный портовый кран (Видео)

Новости мира:В порту Германии произошла серьезная авария.

В порту немецкого города Росток (земля Мекленбург - Западная Померания) упал огромный кран, ранения получили пять человек.

Об этом сообщает Bild.

«Серьезная авария в порту Ростока: многотонный кран упал во время работы и повредил судно, пять человек ранены», - сообщает издание.

Как отмечается, авария произошла во время испытания крана - он поднимал понтон, но не выдержал груза и рухнул на судно Orion, на котором, собственно, и установлен. Пятеро человек получили легкие ранения.

Все 120 человек, находившиеся на борту судна, были эвакуированы, сообщили в полиции. На место аварии отправили большую команду спасателей, поскольку нельзя было исключить, что жертв окажется больше.

Liebherr heavy offshore crane test failure on Deme Orion 1 ship in Rostock pic.twitter.com/SGGTzqQk14 — Alexander Peters (@pvanpeters) May 2, 2020

Один из крупнейших в мире корабельных кранов FLC 295000 (максимальная высота подъема 180 метров) был построен компанией Liebherr-MCC. Он может поднимать до 5000 тонн. Испытание должно было стать одним из последних этапов тестирования перед продажей крана бельгийской пароходной компании Deme.

Это уже вторая серьезная авария в порту Ростока в текущем году. В конце января там рухнули два крана, ранения получили двое работников. Обе машины также были от компании Liebherr-MCC. Тогда специалистам понадобилось несколько недель, чтобы вытащить их из воды.