Пандемия COVID-19: от коронавируса в Польше умерли уже 678 человек

Новости мира:За сутки медиками зарегистрировано 15 летальных случаев.

В Польше от начала пандемии коронавируса в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 678 человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что за прошедшие сутки были зарегистрированы 15 летальных случаев. Умершие были пожилого возраста и имели сопутствующие заболевания.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше в целом выросло до 13 693 человек. В частности, за предыдущие сутки было зафиксировано 318 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 марта в мире зафиксировано свыше 3,4 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более миллиона пациентов выздоровели, умерли почти 244 тысячи.