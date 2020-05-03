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Масочный режим: Черногория смягчает карантин

Масочный режим: Черногория смягчает карантин
19:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Черногория ослабляет карантин - открывают спортзалы, парикмахерские и музеи.

С 4 мая на территории Черногории вводится обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях.

Об этом сообщает RTS со ссылкой на черногорские власти.

"В Черногории с завтрашнего дня разрешается работа магазинов, торгующих текстилем, обувью, техническими и строительными материалами, а также мастерских, парикмахерских, косметических салонов, магазинов, спортзалов и музеев. Однако при этом обязательным будет ношение во всех закрытых помещениях масок или платков, закрывающих нос и рот", - говорится в сообщении.

Также с понедельника будет возобновлено движение общественного транспорта и такси в тех местных общинах, которые Институт общественного здоровья считает защищенными от коронавируса.

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Как известно, по состоянию на воскресенье в Черногории зафиксировано 322 случая заражения COVID-19, включая 8 смертей и 249 выздоровлений.

Напомним также, что Черногория в марте оказалась последней страной Европы, где была обнаружена коронавирусноая инфекция.

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В мире по состоянию на утро 3 мая зафиксировано 3 497 006 случаев коронавиуса, 244 874 человека умерли, 1 126 277 - выздоровели.

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Черногория, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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