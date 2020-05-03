В Турции число выздоровевших впервые превысило число зараженных

Новости мира:В Турции за сутки выздоровело больше людей, чем заболело.

По результатам минувших суток в Турции впервые с 11 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай COVID-19, количество излеченных превысило число инфицированных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«С 11 марта сегодня впервые количество пациентов, которые выздоровели, превысило число инфицированных коронавирусом. Соблюдение мер улучшает результат», - сообщил министр.

По его словам, за минувшие сутки в результате проведения 24 тысяч тестов зафиксировано 1670 новых случаев коронавируса. Выздоровели 4892 человека, количество умерших - 61.

С начала эпидемии в Турции подтверждено 126 045 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 3397 летальных. 63 151 пациент выздоровел.

Напоминаем, в городе Гебзе на северо-западе Турции, неподалеку от Стамбула, создали лабораторию, которая может за день делать 5 тысяч тестов на COVID-19.