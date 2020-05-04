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Во Франции от коронавируса умерли почти 25 тыс человек

Во Франции от коронавируса умерли почти 25 тыс человек
00:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Во Франции за все время зафиксировали 25 тыс летальных случаев от COVID-19.

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 135 человек, что составляет с начала эпидемии 24895 летальных исходов, сообщила в воскресенье Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны. Последняя статистика показывает очередное снижение как числа жертв эпидемии, так и количества ежедневных госпитализаций.

В настоящее время в больницах страны госпитализированы 25815 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 12 меньше, чем день назад. В реанимационных отделениях находятся 3819 тяжелобольных, что на 8 меньше, чем накануне. За минувшие сутки подтверждено заражение коронавирусом у 308 человек, общее число выявленных инфицированных COVID-19 теперь достигло 131287 случаев.

В то время как начало выхода из режима изоляции объявлено во Франции на 11 мая, эта дата окончательно будет подтверждена в ближайший четверг, 7 мая, сообщили в воскресенье французские СМИ. Власти перед ожидаемым смягчением ограничений намерены еще раз дать оценку развитию эпидемиологической ситуации.

"Дата отмены изоляции еще может быть поставлена под вопрос", - предупредил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью газете Le Parisien.

По мнению телеканала BFMTV, такая позиция министра означает, что эпидемиологическая ситуация в стране продолжает вызывать обеспокоенность, несмотря на полтора месяца чрезвычайных мер по борьбе против пандемии коронавируса, которая стоила жизни уже почти 25 тыс. человек. В свою очередь, глава МВД Франции Кристоф Кастанер, отвечая на вопросы каналов RTL и LCI, а также газеты Le Figaro, заверил, что правительство будет делать все возможное, чтобы процесс смягчения ограничений начался 11 мая.

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"Любое отступление от соблюдения правил изоляции на неделе, которая наступает (перед 11 мая - ИФ), послужит распространению вируса, и это будет угрожать 11 мая. Но (...) это наша цель (выход из изоляции - ИФ), и мы ее достигнем, я убежден", - заявил французский министр внутренних дел.

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Франция, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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