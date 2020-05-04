Во Франции от коронавируса умерли почти 25 тыс человек

Новости мира:Во Франции за все время зафиксировали 25 тыс летальных случаев от COVID-19.

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 135 человек, что составляет с начала эпидемии 24895 летальных исходов, сообщила в воскресенье Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны. Последняя статистика показывает очередное снижение как числа жертв эпидемии, так и количества ежедневных госпитализаций.

В настоящее время в больницах страны госпитализированы 25815 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 12 меньше, чем день назад. В реанимационных отделениях находятся 3819 тяжелобольных, что на 8 меньше, чем накануне. За минувшие сутки подтверждено заражение коронавирусом у 308 человек, общее число выявленных инфицированных COVID-19 теперь достигло 131287 случаев.

В то время как начало выхода из режима изоляции объявлено во Франции на 11 мая, эта дата окончательно будет подтверждена в ближайший четверг, 7 мая, сообщили в воскресенье французские СМИ. Власти перед ожидаемым смягчением ограничений намерены еще раз дать оценку развитию эпидемиологической ситуации.

"Дата отмены изоляции еще может быть поставлена под вопрос", - предупредил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью газете Le Parisien.

По мнению телеканала BFMTV, такая позиция министра означает, что эпидемиологическая ситуация в стране продолжает вызывать обеспокоенность, несмотря на полтора месяца чрезвычайных мер по борьбе против пандемии коронавируса, которая стоила жизни уже почти 25 тыс. человек. В свою очередь, глава МВД Франции Кристоф Кастанер, отвечая на вопросы каналов RTL и LCI, а также газеты Le Figaro, заверил, что правительство будет делать все возможное, чтобы процесс смягчения ограничений начался 11 мая.

"Любое отступление от соблюдения правил изоляции на неделе, которая наступает (перед 11 мая - ИФ), послужит распространению вируса, и это будет угрожать 11 мая. Но (...) это наша цель (выход из изоляции - ИФ), и мы ее достигнем, я убежден", - заявил французский министр внутренних дел.