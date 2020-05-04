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Италия отменяет жесткий карантин

Италия отменяет жесткий карантин
10:54 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:С сегодняшнего дня в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за коронавируса.

В Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Ansa.

Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.

Восстановление работы разрешено при условии, что все компании строго будут придерживаться протоколов безопасности на рабочем месте.

Людям будет разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но массовые родственные собрание запрещены.

Встречи с родными должны проходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу

Опять можно будет собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек. Рекомендуется проводить похороны открытом воздухе.

Тренировки могут возобновить отдельные спортсмены. Кроме того, люди могут заниматься спортом индивидуально не только в районе своих домов, но и на большем расстоянии - парки и скверы откроются на всей территории страны.

Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе. Полное открытие ресторанов и баров предполагается с июня. Парикмахерские и салоны красоты должны заработать с 1 июня.

В Италии за последние сутки зафиксировано 174 летальных случаях среди инфицированных, что является самым низким показателем за более месяца.

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Италия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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