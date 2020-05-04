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Карантин и закрытие границ: Французский иностранный легион прекратил рекрутирование

Карантин и закрытие границ: Французский иностранный легион прекратил рекрутирование
23:39 Пн, 4 Май 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Французский иностранный легион переходит на вербовку онлайн.

В связи с режимом карантина в условиях эпидемии коронавируса и закрытия границ Евросоюза Французский иностранный легион прекратил рекрутирование кандидатов и начал прием онлайн предварительных заявок от желающих поступить на службу.

Соответствующая форма анкеты размещена на официальном сайте легиона.

В легионе отмечают, что эти анкеты являются предварительными заявками кандидатов, решение по которым будет приниматься после завершения карантина.

На службу в легион принимают мужчин в возрасте от 17 до 40 лет. Кандидаты должны подтвердить свою личность паспортным документом, пройти жесткое тестирование психологического и физического состояния, а также доказать мотивацию служить Франции. Первый контракт заключается на 5 лет. По желанию легионер может изменить свое имя, фамилию, имена родителей и дату и место рождения. После 3 лет службы легионер может ходатайствовать о предоставлении французского гражданства.

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Сейчас легион, который подчиняется президенту Республики и входит в состав Сухопутных войск ВС Франции, насчитывает около 9 тыс. военнослужащих и состоит из 11 полков. По численности и структурно легион является общевойсковым объединением уровня корпуса.

Среди личного состава легиона 35% - выходцы из стран Восточной Европы, 12% - из Африки, 13% - из Южной Америки. Еще 11% военнослужащих, преимущественно офицеров, являются французами.

В 2019 году на службу в легион было принято 1100 мужчин.

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По национальным законодательствам многих стран служба во Французском иностранном легионе считается наемничеством и предусматривает уголовное преследование таких лиц.

Как сообщалось в марте-мае этого года в составе Французского легиона во время выполнения боевых и миротворческих заданий погибли два украинца.

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Франция, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Французский иностранный легион.
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