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Президент ПАСЕ: Пандемия COVID-19 является испытанием единства Европы

Президент ПАСЕ: Пандемия COVID-19 является испытанием единства Европы
07:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент ПАСЕ отметил, что европейские ценности, которые приобретались в течение десятилетий, не могут быть уничтожены пандемией.

Совет Европы и страны-члены в условиях пандемии должны взять ответственность по защите европейских ценностей.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс по случаю Дня Европы, который отмечается 5 мая и ознаменует создание Совета Европы.

"Пандемия COVID-19 беспрецедентно испытывает каждого из нас в отдельности, а также наши институты и экономики. Поэтому Совет Европы в составе 47 стран должен в духе европейского единства взять ответственность по защите наших демократических институтов, прав человека и верховенства права", - подчеркнул бельгийский сенатор.

Дамс выразил уверенность, что Совет Европы и Ассамблея готовы преодолеть эти вызовы и сыграть важную роль в укреплении коллективных действий на пути к восстановлению более устойчивой и демократической Европы.

"Наши национальные интересы и политические взгляды могут иногда быть разными, но нас объединяют фундаментальные ценности. Ведь Совет Европы в составе 47 членов является не только нашим общей домом, но и нашей общей судьбой", - заявил президент ПАСЕ.

Напомним: по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3 641 584, из них 251 955 летальных, выздоровела 1 193 175 человек.

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Все по теме:

ПАСЕ, Совет Европы, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.
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