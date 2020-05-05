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Лукашенко о президентских выборах: В ближайшее время определимся с датой

Лукашенко о президентских выборах: В ближайшее время определимся с датой
08:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов.

Дата предстоящих президентских выборов Беларуси будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в понедельник.

"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.

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В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Выборы в Беларуси, Пандемия коронавируса.
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