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Финляндия начинает выходить из карантина: с 14 мая откроют границы

Финляндия начинает выходить из карантина: с 14 мая откроют границы
10:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая.

Правительство Финляндии после длившихся два последних дня дискуссий приняло в понедельник решение о начале смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как сообщила на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin), "при распространении вируса одним из важных предельных значений является коэффициент инфекционности (R0) на уровне 1. В Финляндии в настоящее время он составляет 0,8, что позволяет пойти на некоторые ослабления ограничений".

Так, начиная с середины мая будет разрешено пересекать внутришенгенскую границу лицам, работающим в Финляндии на постоянной основе. Однако для них сохраняется требование соблюдения 14-дневного карантина. Исключение делается только для работников из Эстонии и финнов, работающих в Эстонии.

Внешняя граница пока остается закрытой. Туристические поездки за границу по-прежнему не разрешены.

С середины мая открываются уличные спортивные и игровые площадки.

С начала мая вместо нынешних 10 человек будет разрешено собираться группам до 50 человек. Запрет на крупные собрания, численностью до 500 участников, сохранится до конца июля.

В начале июня будут открыты библиотеки, музеи, театры, национальная опера, бассейны, молодежные центры.

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Правительство призвало всех, у кого есть такая возможность, работать по-прежнему дистанционно.

Запрет на посещение социальных и медицинских учреждений по-прежнему в силе и может быть пересмотрен в конце июня. При этом в исключительных случаях решения принимаются по каждому случаю отдельно самими учреждениями на основании Закона об инфекционных заболеваниях.

До 13 мая сохраняется дистанционное обучение в средних, профессиональных и высших школах, после этого начнется постепенный переход на контактное обучение. При этом правительство все же рекомендовало продолжить в них дистанционное обучение.

Также рекомендуется не посещать близких старше 70 лет.

Члены правительства подчеркнули на пресс-конференции, что угроза заболеваемости по-прежнему высокая и не исключено, что Финляндии придется перенести и вторую волну заболеваемости.

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Финляндия, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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