Карантин: Меркель готова еще больше ослабить ограничения

Новости мира:Ангела Меркель открыта к дальнейшему ослаблению карантинных ограничений в Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель открыта к дальнейшему ослаблению коронавирусных ограничений, поскольку наблюдается позитивное развитие относительно распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По словам канцлера, борьба с пандемией коронавируса развивается очень хорошо в последние дни. Поэтому сейчас можно говорить о дальнейшем смягчении карантина, сказала во вторник Меркель на заседании фракции ХДС/ХСС.

Дебаты о дальнейшем смягчении вызвали бурную дискуссию в Германии. Поэтому Меркель четко дала понять: если в каком-то регионе произойдет новая вспышка инфекции, необходимо принимать меры на местном уровне, чтобы они не коснулись территории всей страны.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая ежедневное количество новых случаев заражения в Германии держится на стабильном уровне. За последние сутки подтверждено 685 новых случаев заболевания.

В среду 6 мая Меркель хочет обсудить с главами федеральных земель ослабление ограничений в детских садах, в сфере общественного питания и гостиничном бизнесе.

С 20 апреля в Германии позволили открыть магазины площадью до 800 квадратных метров. В стране действует "масочный режим" в закрытых общественных местах.

Ограничения на социальные контакты в Германии, которые действовали в течение нескольких недель, будут действовать до 10 мая.