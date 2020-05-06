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Страны Балтии открывают внутренние границы

Страны Балтии открывают внутренние границы
13:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Литвы Саулиус Сквернелис и премьер-министр Эстонии Юри Ратас договорились с 15 мая открыть границы между странами.

В Латвии за сутки выявлено четыре новых случая Covid-19, в Эстонии - два случая, в Литве зафиксировано пять новых случаев заболевания, один человек скончался.

В Латвии за последние сутки сделано 2 тыс. 477 тестов на Covid-19, четыре из которых оказались положительными, сообщает в среду агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Один пациент с коронавирусом госпитализирован.

В стационарах Латвии лечение от Covid-19 проходят 30 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии в республике взято 68 тыс. 627 анализов, общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 900. 464 человека уже выздоровели, 17 человек скончались.

В Эстонии за сутки было проанализировано 1 тыс. 541 тестов на Covid-19, из которых два (0,1%) показали позитивный результат. В общей сложности сделано 58 тыс. 955 тестов, из них 1 тыс. 713 (2,9%) оказались положительными.

В Эстонии с 15 мая откроются все учебные заведения

В больницах Эстонии находятся 70 пациентов. С начала пандемии 264 полностью выздоровели, 55 человек с коронавирусом скончались.

В Литве за сутки выявлено пять новых случаев коронавируса, общее число инфицированных увеличилось до 1 тыс. 428, сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Накануне Минздрав Литвы сообщал о 47 жертвах коронавируса. В среду, согласно данным ведомства, их число увеличилось до 48.

Во вторник в Литве было проверено 7 тыс. 387 проб на Covid-19. В среду остается непроверенной 1 тыс. 531 проба. За весь период пандемии в республике 718 человек выздоровели.

Между тем, литовский премьер Саулюс Сквернялис сообщил у себя в фейсбуке о договоренности с главами правительств Эстонии и Латвии об открытии внутренних границ трех стран с 15 мая.

"Новость о пересечении границ: мы пришли к единому мнению, что все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая мы снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между Балтийскими государствами", - написал Сквернялис, добавив, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели.

Литва, Латвия и Эстония в середине марта восстановили погранконтроль и закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса.

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Эстония, Литва, Латвия, Карантин, Коронавирус.
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