Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Иммунитет не спасет: у COVID-19 нашли нову мутацию, позволяющую ему инфицировать повторно
Иммунитет не спасет: у COVID-19 нашли нову мутацию, позволяющую ему инфицировать повторно
Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут
Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут
Питер Фьюри предрекает Усику большое будущее в хэвивейте
Питер Фьюри предрекает Усику большое будущее в хэвивейте
Совенок Чарли посетит каждый дом: "Чилдрен Кинофест - 2020" состоится онлайн
"Чилдрен Кинофест - 2020" состоится онлайн

Карантин: в Британии с 11 мая начнут ослаблять ограничения

Карантин: в Британии с 11 мая начнут ослаблять ограничения
17:55 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости мира:В Британии анонсировали первые ослабления карантина с понедельника 11 мая.

Премьер-министр Великобритании, которая вышла на первое место в Европе по количеству жертв коронавируса, анонсировал первые ослабления карантина с понедельника 11 мая. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News. 

Премьер Борис Джонсон предположил, что "вторая фаза" борьбы с коронавирусом может вступить в силу на следующий день после того, как он представит обновленную информацию о карантине в воскресенье. 

Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад

"Я думаю, что было бы хорошо, если бы люди имели представление о том, что будет на следующий день", - сказал Джонсон в парламенте.

Он не уточнил, какие именно жесткие меры дистанцирования будут изменены. 

Великобритания была под жестким карантином в течение семи недель и зарегистрировала более 29 000 смертей от коронавируса - больше всего в Европе.  

Пандемия: в Нидерландах зафиксировали более 41 тыс случаев COVID-19

Министры и ученые советники подчеркивают, что страна прошла начальный пик пандемии, и новая стратегия правительства будет заключаться в тестировании и отслеживании контактов больных, чтобы предотвратить новые вспышки.

Также сообщалось, что британское правительство разработало трехэтапный план по ослаблению коронавирусных ограничений, впервые введенных в конце марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
04 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
05 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад
Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад
Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
&quot;У нас есть кое-что для вас&quot;: знаменитости будут читать &quot;Гарри Поттера&quot; на карантине
"У нас есть кое-что для вас": знаменитости будут читать "Гарри Поттера" на карантине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь