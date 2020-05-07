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Запуск Белорусской АЭС: Литва призывает остановить работы

Запуск Белорусской АЭС: Литва призывает остановить работы
05:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Литва направила Минску ноту с призывом остановить запуск Белорусской АЭС.

Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран", - заявили в МИД Литвы.

"Конструктивным шагом в этом направлении, на который надеются Литва и Евросоюз, была бы остановка работ по запуску и срочная организация белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на АЭС под наблюдением экспертов ЕС и немедленное принятие группы международных экспертов для обеспечения процесса мониторинга", - говорится в заявлении.

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Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году. Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.

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Беларусь, Литва, Белорусская АЭС, БелАЭС.
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