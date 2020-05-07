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Карантин: в Бельгии с 11 мая планируют открыть все магазины

Карантин: в Бельгии с 11 мая планируют открыть все магазины
14:10 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Бельгии планируют ослабить карантинные меры.

В Бельгии с понедельника, 11 мая, начнут работать все магазины. Соответствующее решение принял Бельгийский совет национальной безопасности, передает EU Observer.

"Бельгийская совет национальной безопасности, где представлены все управления, решил снова открыть все магазины с 11 мая, заявила премьер-министр Софи Вилмес на пресс-конференции, добавив, что на каждые 10 квадратных метров допускается только один покупатель и не дольше, чем на полчаса", - сообщили в СМИ.

Указано, что бары, рестораны, рынки и музеи останутся закрытыми. При этом, люди смогут встречаться группами по четыре человека.

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Как сообщалось, в Украине также с 11 мая состоится смягчения карантина, который продлили до 22 мая.

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Бельгия, Карантин, Коронавирус.
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