Франция вскоре открывает почти все школы

Новости мира:Во Франции школьники с 12 мая возобновят учебу.

Правительство Франции в рамках смягчения карантина с 12 мая откроет 90% школ, за парты сядут 1 миллион учеников, и к работе вернутся 130 тысяч учителей.

Об этом заявил министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланкер, сообщает в Twitter Le Рагіѕіеп.

«С 12 мая откроется от 85% до 90% школ: это 1 миллион учеников и 130 000 учителей», - отмечает издание.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что школы будут открываться с 11 мая постепенно, и в классах будет меньше учеников. Первый этап карантина во Франции продлится до 11 мая. Далее, в соответствии с национальной стратегией, в облегченном режиме он будет длиться до 2 июня. При этом чрезвычайное санитарное состояние продлится до 24 июля.

С 11 мая в стране будут разрешены массовые мероприятия с участием не более 10 человек. На следующей неделе планируют разрешить работу магазинов. Но кинотеатры, театры, выставочные центры, торговые центры, рестораны и кафе будут оставаться закрытыми до конца мая.

Сейчас введенный во Франции режим самоизоляции предусматривает, что для выхода из дома гражданам необходимо заполнять специальный сертификат или активизировать QR-код с указанием персональных данных. За нарушение режима – штраф от 135 до 4 тыс. евро или лишение свободы на срок до шести месяцев.