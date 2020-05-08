Греция возобновит обучение выпускных классов

Новости мира:В Греции вводят еще одно послабление карантина.

В Греции с понедельника возобновят обучение выпускных классов. Этот шаг рассматривают как одно из наиболее серьезных послаблений карантина.

В среду минобразования Греции презентовали подробные методические рекомендации по соблюдению мер безопасности в школах, сообщает Kathimerini. Этот документ из 13 разделов и охватывает все аспекты школьной деятельности.

В нем говорится, как обеспечить соблюдение личных мер гигиены и безопасной дистанции, как пользоваться школьным оборудованием в период выхода из карантина и тому подобное.

В частности, ученикам будет запрещено менять места, а сиденья нужно будет дезинфицировать, прежде чем туда сядет другой человек. В то же время, некоторые представители образовательных профсоюзов и мэры некоторых греческих островов выступают против возобновления обучения на этом этапе. По их мнению, это может привести к росту числа новых случаев.

Среди их аргументов – что кое-где ученики и учителя будут по 30-40 человек вместе в замкнутом пространстве, а учителя, особенно на отдаленных островах, не получили четких инструкций по мерам безопасности. На этой неделе в Греции открылись парикмахерские, цветочные магазины и магазины в рамках постепенного ослабления карантина. Гостиницы начнут работать с 1 июня.