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Джонсон и Путин обменялись поздравлениями ко Дню победы

Джонсон и Путин обменялись поздравлениями ко Дню победы
00:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:Борис Джонсон и Владимир Путин обсудили ситуацию с пандемией коронавируса.

Премьер Британии и президент России обменялись поздравлениями по случаю Дня победы в Европе.

Как пишет "Европейская правда", соответствующие сообщения размещены на официальных сайтах Даунинг-стрит и Кремля.

Как пишет пресс-служба Бориса Джонсона, в разговоре лидеры отметили "сотрудничество между британскими и российскими силами" во время Второй мировой войны, и героизм и жертвы всех, кто отдал свои жизни на войне.

"Премьер-министр четко отметил, что мы должны поддерживать диалог, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса", - говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Сообщается, что лидеры "обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и согласились относительно важности продолжения совместной работы и вместе с другими странами для преодоления болезни".

Премьер Великобритании пригласил Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцины, который Великобритания виртуально проведет в июне, "для усиления систем здравоохранения и борьбы с коронавирусом в беднейших странах мира".

В сообщении Кремля говорится, что Путин отметил вклад британских моряков-участников северных конвоев, а Борис Джонсон "выразил благодарность от имени британского народа в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижении победы над общим врагом".

Кроме того, добавляют в Кремле, "констатировано, что боевое сотрудничество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным угрозам и вызовам, одним из которых является пандемия коронавируса", и что с обеих сторон "выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, которые стоят на повестке дня российско-британских отношений, а также по решению актуальных международных проблем".

6 мая состоялась также телефонный разговор на уровне министров иностранных дел - Доминика Рааба и Сергея Лаврова. Как сообщает Reuters со ссылкой на российский МИД, во время него озвучили намерения "улучшить сотрудничество". Министры обсудили пандемии коронавируса, ситуацию в Сирии и в Украине.

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Великобритания, Россия, РФ, Президент, Борис Джонсон, Владимир Путин, Британия, День Победы.
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