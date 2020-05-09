Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС

Новости мира:Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить продлить ограничения.

Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на путешествия в ЕС из третьих стран на 30 дней - до 15 июня. Причиной введенных ограничений является пандемия болезни COVID-19, которую вызывает новейшей коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали прибегать к подготовительным шагам по ослаблению мер по борьбе с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается хрупкой", - отметили в Еврокомиссии.

В институции добавили, что из-за этого странам ЕС следует продолжить ограничения на въезд на внешних границах.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать открытие с внутренних границ объединения, и только потом переходить к внешним границам. Этот совет остается в силе, отметили в Брюсселе.

"Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы сможем отменить ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для тех, кто не являются резидентами ЕС, и для путешествий, которые не являются необходимыми", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Эта рекомендация адресована 30 странам. Речь идет о членах Шенгенской зоны, а также четырех стран, ассоциированных с этой зоной: Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, Еврокомиссия ожидает рекордного снижения ВВП еврозоны в 2020 году.