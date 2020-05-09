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В Германии зафиксировали рекордное снижение экспорта

В Германии зафиксировали рекордное снижение экспорта
02:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Германии рекордно снизился экспорт.

Из-за коронавирусного кризиса объем экспорта Германии в марте 2020 года снизился по сравнению с данными предыдущего месяца на 11,8 процента, а по сравнению с мартом 2019 года - на 7,9 процента.

Об этом сообщает DW.

Как заявили в немецком Федеральном статистическом ведомстве, это наибольшее падение с начала ведения этой статистики в 1990 году.

В общем немецкие предприятия в марте экспортировали за границу товаров на общую сумму в 108,9 миллиарда евро.

Значительное падение зафиксировано в марте также в объемах немецкого импорта: по сравнению с февралем 2020-го он снизился на 5,1 процента, а с мартом 2019 года - на 4,5 процента. Это - наибольшее падение после января 2009 года, когда шел глобальный финансовый кризис.

Ожидается, что объемы экспорта Германии за пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничений для бизнеса и производства значительно снизятся также в апреле.

Напомним, из-за пандемии экономика стран ЕС вошла в стадию глубокой рецессии. В частности, согласно прогнозу Еврокомиссии, ВВП Германии в 2020 году снизится на 6,5 процента.

7 мая в Федеральном статистическом ведомстве сообщили о рекордном падении промышленного производства в Германии: оно сократилось на 9,2 процента по сравнению с февралем 2020 года и на 11,6 процента по сравнению с мартом 2019 года.

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Германия, Экспорт, ФРГ, Пандемия.
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